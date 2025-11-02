Educació

La UdA obre demà les preinscripcions per als estudis virtuals del curs 2025-2026

El període estarà obert fins al 30 de gener de 2026

L'edifici de l'UdA.

L’edifici de l’UdA.

La Universitat d’Andorra (UdA) obrirà demà el període de preinscripció per als estudiants de nou ingrés que vulguin iniciar estudis virtuals a partir del segon semestre del curs 2025-2026. Les formacions reglades virtuals amb matrícula oberta inclouen el Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i Administració, així com els bàtxelors en Administració d’empreses, Comunicació, Dret, Humanitats, Informàtica i Llengua catalana. També s’hi inclouen els dobles bàtxelors en Administració d’empreses i Dret i en Informàtica i Administració d’empreses, a més del Màster en Dret, que incorpora pràctiques presencials.

La universitat incorporarà l'any vinent un postgrau en Dret andorrà i diversos cursos virtuals amb continguts específics del país, que es podran cursar de manera independent. L’UdA també manté obert el període de matrícula per a diferents cursos presencials, pel que fa a la formació continuada i d’extensió universitària. Entre les propostes destaquen la preparació per a l’accés a la jurisdicció, una formació en voluntariat internacional i cursos de llengües.

La data límit per formalitzar les preinscripcions als estudis reglats, tant de bàtxelor com de màster, és el 30 de gener de 2026.

