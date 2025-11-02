AR+I
Sensors de baix cost als boscos d’Aixàs i Beixalís per prevenir incendis
El projecte transfronterer vol complementar la teledetecció i els equips meteorològics tradicionals
Els boscos d’Aixàs i Beixalís s’han convertit aquests dies en l’escenari d’una prova pilot per prevenir incendis forestals, gràcies al projecte transfronterer 'SenForFire'. La iniciativa forma part del programa Interreg Sudoe 2021-2027 i compta amb la participació d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), que ha desplegat una xarxa de sensors de baix cost per mesurar en temps real els paràmetres climàtics i ambientals que incideixen en el risc d’incendi. “Hem escollit aquestes zones perquè presenten boscos amb característiques climàtiques molt diferents: a Aixàs, trobem un bosc mixt amb influència mediterrània, mentre que Beixalís és un bosc de pi negre i pi roig amb un clima més alpí" comentava el coordinador de l’àrea de Sostenibilitat d’AR+I, Oriol Travesset.
L’objectiu del projecte, liderat pel CSIC amb socis espanyols, francesos i andorrans, és demostrar que les xarxes sense fil de sensors de baix cost poden complementar la teledetecció i els equips meteorològics tradicionals, que sovint són costosos i tenen una precisió baixa. “Les WSN són fàcils de desplegar, escalables i permeten gestionar el risc de manera més propera al territori, implicant municipis, comunitats locals i habitants”, explicava la investigadora del CSIC i líder del projecte, Esther Hontañón.
Andorra s’uneix d'aquesta manera a Portugal, Espanya i França en les proves que es duen a terme en els diferents territoris del projecte, que està previst que finalitzi a finals del 2026. Durant aquests dies, el projecte ha compartit vídeos divulgatius que mostren com funcionen els sensors i la seva aplicació pràctica, inclòs un dedicat a la zona andorrana que es pot consultar a la web de l'AR+I. Aquesta iniciativa, que combina innovació tecnològica i preservació ambiental, obre la porta a una nova manera de vigilar els boscos i prevenir incendis abans que esdevinguin crítics, adaptant-se a les necessitats concretes de cada territori.