Economia
El SAAS pagarà un increment de 7 milions en despeses de personal pel nou conveni col·lectiu
L’increment és del 15,6% respecte al 2025 i arribarà als 72,2 milions d’euros
El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) preveu un increment del 15,6% en despeses de personal de cara al pressupost del 2026. En termes absoluts, aquest percentatge representa una suma de 9,7 milions d'euros, els quals formen part dels 72,2 milions totals previstos en despesa de personal i, a la vegada, dels 130,2 milions previstos en el capítol general de despeses. Segons figura en el pressupost de l'entitat per a l'any vinent, 7 dels 9,7 milions d'increment -més d'un 70%- corresponen als compromisos incorporats en el nou conveni col·lectiu 2026-2030, resultants de la negociació col·lectiva entre la direcció i els membres del comitè d'empresa.
El conveni col·lectiu va ser ratificat amb la participació del 62% de la plantilla, amb un suport del 90%, i entrarà en vigor l'any vinent. L'objectiu és contribuir a millorar la competitivitat retributiva dels professionals i també a alinear l'organització amb objectius d'implementació de polítiques sanitàries, meritocràcia, qualitat assistencial, eficiència i equitat.
Pel que fa a l'import restant fins a arribar als 9,7 milions, destaca la despesa d'1,5 milions referent a l'impacte de l'IPC pel 2026 i els 1,3 milions relatius a les noves contractacions, que ascendeixen fins a les 35 places. L'import de la proposta de noves contractacions derivades de les millores propostes dins el conveni col·lectiu pel pressupost 2026 ascendeix a 289.285,40 euros, corresponent a cinc places d'infermer/a; dues places de tècnics en cures auxiliars d'infermeria; i un tècnic/a en transport sanitari. Totes elles previstes a partir de l'1 de gener.
L'import de les noves contractacions adscrites a la direcció assistencial del centre arriba als 802.487,70 euros, mentre que les adscrites a la direcció d'Infermeria pugen fins als 175.246,12 euros. Un dels reptes del SAAS pel 2026 és atraure talent a nivell d'especialistes quirúrgics, atesa la conjuntura de manca de professionals tant a Andorra com a la resta d'Europa. Per això, disposar de les tecnologies més avançades, com la Cirurgia Robòtica, hauria de ser "una eina fonamental d'atracció i captació de talent, que afavoriria la vinculació al país de professionals amb coneixements actualitzats". El centre explica que "això permetria, alhora, ampliar cartera de serveis quirúrgics com, per exemple, la cirurgia de càncer de pròstata".
Davant la manca de professionals, des del SAAS s'exposa que s'hauria de poder disposar l'any vinent "de les eines per planificar adequadament la contractació de professionals mèdics anticipant la jubilació en els propers anys de múltiples facultatius per compte propi".