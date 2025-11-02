REPORTATGE
Moltes flors i poques persones
Les tradicions s’estan perdent. Aquesta és la frase que molts, especialment gent gran, diuen cada cop que es parla de Halloween i no de Tots Sants i cada vegada que van a visitar els seus familiars a cementiris només per veure que estan pràcticament buits com si fos un dia més de l’any.
Tot i que els cementiris estaven plens de flors el matí de Tots Sants el que destacava no eren els vius colors dels rams davant els nínxols sinó l’absència de persones visitant els difunts durant el dia de fer-ho. Al cementiri d’Encamp només hi havia una parella i en Francesc es lamentava de la situació. “Nosaltres venim cada any, mantenim la tradició, ens hem adonat que cada cop ve menys gent per Tots Sants i opten per visitar altres dies”.
Al cementiri d’Andorra la Vella la situació era pràcticament la mateixa que a Encamp. “Nosaltres venim de França cada any per Tots Sants a portar les flors i a visitar als nostres germans”, deia l’Agustí, que també afirmava que la seva família fa ja més de cinquanta anys que baixa des de França fins a Andorra per poder visitar els seus difunts durant el dia de Tots Sants. “Jo vinc al cementiri perquè la meva mare no ho pot fer. Sempre havia vingut per acompanyar la mare, i ara que ella no pot, doncs me n’encarrego jo. A casa sempre hem sigut molt de mantenir tradicions i a mi ja m’agrada. I també m’agrada mantenir-la, ja que es tracta de visitar els meus avis”.
Inclús per Tots Sants, el dia dedicat precisament a visitar els éssers estimats en el seu descans etern, que és un costum i una tradició des de fa molt de temps, els cementiris es veuen més buits i morts que mai. Difícilment hi ha persones que vagin a veure els difunts, ja sigui per saludar-los una vegada més o per netejar les làpides o nínxols, i sembla que l’única companyia que els queda són els rams de flors.