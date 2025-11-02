ECONOMIA
Meliá Hotels gestiona des d’ahir el MiM de Leo Messi
Meliá Hotels International assumeix des d’ahir la gestió dels hotels MiM, propietat del futbolista Leo Messi. Amb aquesta aliança, els sis establiments boutique de la cadena MiM passen a formar part de The Meliá Collection, la marca de luxe del grup hoteler mallorquí dedicada a hotels singulars amb personalitat pròpia amb presència a Sitges, Sotogrande, Mallorca, Eivissa, Baqueira-Beret i Andorra.
“La força d’aquesta nova aliança radica en la complementarietat dels dos portafolis. MiM i The Meliá Collection comparteixen una mateixa filosofia i una proposta de valor dirigida als viatgers més exigents, amb el segell inspirador d’un ídol global com Leo Messi i la garantia d’un líder en gestió hotelera com Meliá”, assegura el president i conseller delegat de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.
Aquesta col·lecció de luxe compta amb 26 establiments.