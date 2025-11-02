HAN ACABAT ELS TREBALLS DE MIGRACIÓ
L’app Mou-te torna a funcionar amb normalitat
L’aplicació de mobilitat sostenible Mou-te torna a operar amb total normalitat després que s’hagin completat amb èxit els treballs de migració del sistema. Durant el procés, es va detectar una incidència que impedia la generació del codi QR necessari per validar els bitllets, fet que va afectar temporalment el servei. Segons va informar ahir FEDA Solucions, el problema ja ha estat resolt i actualment la validació de bitllets funciona correctament tant en dispositius Android com iOS. Tot i que la migració s’ha completat i l’aplicació s’actualitza de manera automàtica, en alguns casos pot ser necessari que els usuaris facin una actualització manual per recuperar totes les funcionalitats.
FEDA Solucions va lamentar les molèsties ocasionades durant els darrers dies i ha assegurat que continuarà treballant per millorar l’aplicació i impulsar la mobilitat sostenible al país.