REPORTATGE
Funerals de baix cost
La majoria de famílies es decanten per la incineració davant l’elevat preu dels enterraments i dels nínxols
Ha arribat Tots Sants, el moment en què moltes persones van cap als cementiris de les ciutats i deixen rams de flors a les tombes dels seus familiars difunts. Hi ha molta gent que, al moment de morir, prefereix ser enterrada de manera tradicional, mentre que n’hi ha d’altres que opten per ser cremats. Des de la funerària Pompes Fúnebres de les Valls, asseguren que cada any són menys les persones que demanen enterrar els seus difunts i més, prop del 80% i especialment joves, els que prefereixen ser incinerats. Els motius? Principalment, el fet de no tenir un nínxol en propietat i per motius econòmics, ja que, segons afirma la funerària, enterrar sempre és més costós. De tota manera, encara que es decideixi el camí de les cendres, el taüt s’ha de comprar igual per motius de sanitat i de combustió. Malgrat que, en aquests casos, com que s’acabarà cremant tot, els clients opten per escollir un taüt conglomerat amb poca o gens de decoració, que sempre surt més barat.
La demanda de nínxols als cementiris va la baixa
Pel que fa a la gent més tradicional, el conglomerat continua sent una opció popular, una altra vegada per motius econòmics, ja que el preu es pot elevar en funció dels materials i de les floritures que puguin portar. Des de la Funerària Nou Camí, asseguren que també hi ha opcions alternatives que molt pocs decideixen escollir, com és el cas de transformar les cendres del difunt en un diamant. Un procés que, segons van afirmar, només havien vist un cop en trenta anys i que, a més, és molt costós. Altres serveis una mica més populars també són els que permeten crear polseres o collars amb una part de les cendres del difunt. És a dir que, un cop acaba la cremació, les cendres es guarden dins de petits compartiments en els accessoris per als familiars que desitgin portar una part de la persona amb ells cada dia.
Les persones prefereixen ser incinerades i no enterrades
Tenir accés a un nínxol és una de les principals raons per les quals la gent pot escollir ser enterrada per sobre de ser cremada. D’altres són més tradicionals i prefereixen ser enterrats, però a vegades resulta complicat accedir a un nínxol, sigui per l’elevat preu o perquè la localització dins el cementiri no acaba d’agradar.
Els comuns asseguren que la demanda va a la baixa. Segons el d’Andorra la Vella, la venda de nínxols ha caigut respecte a l’any passat, igual que el nombre d’inhumacions. A Encamp, tot i que en els últims dos anys s’han venut 4 columbaris i 10 nínxols, la demanda segueix a la baixa. A la Massana asseguren que la demanda és molt baixa a causa que molta gent ja té nínxols i cada cop són més els que prefereixen la incineració.
D’altra banda, de cara a Tots Sants, la funerària Pompes Fúnebres de les Valls assegura que fan diversos serveis de neteja de làpides i instal·lació de marbres. Tots dos negocis lamenten que les tradicions s’estiguin perdent a poc a poc.
Una visió que comparteixen amb la floristeria Magnòlia Flors, que, tot i que asseguren que mantenen el mateix nivell de vendes en comparació a anys anteriors, a partir del dia de Tots Sants els clients ja no busquen flors per als difunts, sinó per altres raons. Segons diuen, les vendes de flors de cara a Tots Sants s’han repartit molt al llarg de la setmana prèvia.