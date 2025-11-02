BALANÇ DEL JULIOL, L'AGOST I EL SETEMBRE
Un estiu amb pujada de turistes i una caiguda notable dels excursionistes
Els visitants que van passar almenys una nit al país van augmentar un 9%, mentre que els que només van venir per un dia van baixar un 10%
El balanç dels mesos d’estiu a Andorra deixa un escenari mixt en l’evolució dels visitants. El país ha registrat una davallada global del nombre total de persones que han entrat al Principat entre el juliol i el setembre, però aquesta disminució amaga una realitat dual: mentre que els excursionistes –els que entren i surten el mateix dia– han caigut de manera significativa, els turistes –els qui hi pernocten– han augmentat de forma notable.
Segons les dades d’Estadística, entre el juliol i el setembre van entrar al país 2.889.387 persones. Aquesta xifra representa un 3,9% menys que durant el mateix període del 2024, però la composició d’aquests visitants ha canviat de manera substancial. Els turistes han estat 1.325.959, un 9,1% més que l’any anterior. En canvi, els excursionistes s’han reduït fins als 1.563.428, xifra que suposa una caiguda del 10,3%.
El visitant espanyol augmenta i consolida Andorra com a destinació habitual per a l’estiu
Aquest gir en el perfil del visitant apunta cap a una tendència de més qualitat en el turisme que rep el país. Les pernoctacions, que tenen un impacte econòmic més rellevant que les visites d’un sol dia, han crescut no només en volum, sinó també en regularitat. Els turistes espanyols han mantingut una estada mitjana de 2,5 a 2,8 nits, mentre que els francesos s’han estabilitzat al voltant de les 2,3. Els visitants d’altres nacionalitats han mostrat una estada mitjana superior, de fins a 4 nits durant l’agost.
La natura guanya pes entre els motius de visita, sobretot entre els turistes amb pernoctació
Per nacionalitats, destaca en especial el comportament del turisme espanyol. Tant el nombre de turistes com d’excursionistes provinents de l’estat veí del sud ha augmentat i ha compensat parcialment la caiguda del turisme francès i, sobretot, la davallada molt pronunciada dels visitants procedents d’altres països. En concret, al setembre es va registrar un increment del 16,9% dels turistes espanyols i d’un 23,5% dels excursionistes espanyols. En canvi, els francesos van reduir la seva presència global i els visitants d’altres nacionalitats van patir retrocessos de fins al 70% alguns mesos.
La despesa mitjana del visitant augmenta gràcies a estades més llargues i diversificades
Pel que fa a les motivacions del viatge, es manté la tendència dominant del turisme de compres, especialment entre els excursionistes. Un sector que indica en més del 75% dels casos que aquest és el motiu principal de la seva visita, una xifra que es manté elevada malgrat la disminució global d’aquest tipus de visitant. Entre els turistes, les compres també són un factor important, però guanya pes l’interès per la natura i les activitats de muntanya, així com les visites culturals. A l’agost i al setembre, més del 24% dels turistes van citar la natura com a principal atractiu de la seva estada, i prop d’un 8% van venir expressament per practicar activitats esportives com el senderisme, la bicicleta de muntanya o l’escalada. Aquestes dades apunten a una diversificació creixent del motiu de visita entre els turistes amb pernoctació, que es decanten cada vegada més per una experiència completa al país, més enllà del consum comercial. També cal destacar un increment lleuger però sostingut dels viatges per raons culturals o de benestar, especialment entre els visitants francesos i d’altres nacionalitats europees. Aquestes motivacions, encara minoritàries en el conjunt, poden consolidar-se com a nínxols de creixement per al sector en les properes temporades.
Hoteleria tradicional
Les dades mostren que l’allotjament preferit continua sent l’hoteler tradicional. Els establiments hotelers, apartaments turístics i aparthotels han absorbit entre el 76% i el 80% del total de pernoctacions. L’ús d’habitatges de familiars, amics o de propietat ha perdut pes respecte a anys anteriors, mentre que opcions com els càmpings o l’acampada lliure mantenen una presència minoritària però estable.
Pel que fa al repartiment territorial, les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany segueixen sent les zones amb més afluència de turistes, especialment els mesos centrals de l’estiu. La Massana i Canillo també han mantingut una quota significativa, mentre que Encamp i el Pas de la Casa han registrat descensos més marcats.
Amb aquests resultats, l’estiu del 2025 consolida una tendència a l’alça del turisme amb estada, fet que pot beneficiar el sector econòmic vinculat a l’hostaleria, la restauració i l’oferta d’activitats. Tot i la caiguda de visitants globals, el canvi de perfil suposa una millor qualitat de l’estada i, previsiblement, una despesa mitjana més elevada per persona.