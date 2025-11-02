Successos
Dos policies eviten dos intents de suïcidi a Encamp i a Escaldes
Els dos impliucats van ser atesos pels serveis d’emergència mèdica
Dos agents del cos de policia han evitat dos intents de suïcidi al llarg d'aquest dissabte en punts diferents del país, a Encamp i a Escaldes. El primer dels casos va tenir lloc a Encamp, a les 06:45 hores, quan un agent que es dirigia cap a la feina va observar una persona situada a la barana de la CG-2 amb intenció de precipitar-se. El policia va aconseguir treure’l fora de perill amb l’ajuda d’una segona persona —coneguda de l’home. L'agent va avisar immediatament el servei d’emergències.
El segon episodi es va produir les 17:30 hores, a Escaldes. Un altre agent va detectar un home a prop del riu amb la intenció de suïcidar-se. El policia va intervenir per evitar l’autòlisi, va posar la persona fora de perill i va trucar també al servei d’emergències.
La policia recorda que, davant d’una situació de crisi emocional o pensaments suïcides, pot contactar amb la línia telefònica 177, de prevenció de les conductes suïcides.