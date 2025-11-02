PROMOCIÓ DEL LIDERATGE FEMENÍ
Crida a les joves andorranes per ser ‘Ambassador for a day’
L’ambaixada britànica busca apropar la diplomàcia a les estudiants
La quarta edició del concurs Ambassador for a day, impulsat per l’ambaixada britànica a Madrid, ja ha obert la convocatòria i permet la participació de noies d’entre 16 i 18 anys d’Andorra. La iniciativa busca apropar la diplomàcia i la intel·ligència artificial (IA) a les joves, amb l’objectiu de promoure el lideratge femení en aquests àmbits.
Aquest any, el projecte se centra especialment en la IA, una tecnologia que està transformant profundament la societat i la pràctica diplomàtica. Les deu guanyadores del concurs gaudiran d’un programa de dos dies a Madrid el febrer de 2026, amb tallers sobre IA, diplomàcia i lideratge, així com trobades amb professionals destacats. L’ambaixada es farà càrrec de les despeses de transport i allotjament de les seleccionades que no resideixin a Madrid.
Per participar-hi, les aspirants han d’enviar un vídeo de màxim dos minuts responent com utilitzarien la IA per millorar la seva comunitat, tot considerant riscos i impactes positius. El jurat valorarà la creativitat, la viabilitat i la diversitat de propostes.
L’ambaixada britànica reafirma així el seu compromís amb la igualtat de gènere i el foment de vocacions en àmbits estratègics. Les bases es poden consultar al web oficial de l’ambaixada del Regne Unit a Espanya.