Religió
El Copríncep episcopal prega pels difunts a la capella de l’Hospital de Meritxell
Serrano Pentinat també ha resat pels malalts i les seves famílies
El Copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, acompanyat pels mossens Jaume Soy i Toni Elvira, ha honrat aquest diumenge la pregària pels difunts a la capella de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Durant l’acte, ha expressat el seu agraïment als professionals sanitaris per la seva dedicació i ha resat pels malalts i les seves famílies. En ser qüestionat per l’Agència ANA sobre la despenalització de l’avortament i sobre les declaracions del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, respecte a la formulació del text més enllà de la legislatura, el copríncep ha respost que “no em pertoca amb mi prendre decisions ni parlar al respecte”, tot afegint que “l’entrevista per mi ha estat la pregària”.
Durant l’acte religiós a la capella, Serrano Pentinat ha fet un clam a la vida. “Estem entregats a viure; aquesta vida no depèn de nosaltres. La vida se’ns ha donat per sempre. Tota la nostra existència és un sí a la vida”, ha clamat el Copríncep durant la pregària pels fidels difunts, davant una cinquantena de feligresos, majoritàriament padrins i padrines.