Política
Concòrdia rebutja el pressupost del 2026 per l’augment de la despesa pública
El grup parlamentari afirma que l’Executiu ha duplicat les despeses de funcionament i reduït a la meitat les d’inversió des del 2012
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una esmena a la totalitat al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2026, en considerar que el Govern manté un “ritme de creixement malaltís” que alimenta "l’augment de preus i la pèrdua del patrimoni andorrà en favor de la inversió estrangera". El pressupost previst pel Govern per a l’any vinent ascendeix als 750 milions d’euros de despesa, més de 80 milions per sobre del pressupost del 2025. D’aquest total, 613 milions corresponen a despesa de funcionament i 81 milions a inversió real, una proporció que Concòrdia considera “indicativa d’una gestió de curt termini i amb escassa previsió pel futur del país”.
La formació expressa que les despeses de funcionament han augmentat prop de 65 milions, “l’increment anual més gran des de l’aprovació de la Constitució”. En comparació, recorden que l’any 2012 la despesa de funcionament era de 321 milions i les inversions reals arribaven als 169 milions, mentre que actualment s’ha “duplicat la despesa de funcionament i reduït a la meitat la d’inversió”.
El president del grup parlamentari, Cerni Escalé, ha criticat que “el Govern augmenta la seva despesa social i salarial, tot permetent que s’incrementin els preus de l’immobiliari i que continuï la inversió estrangera que substitueix els negocis del país i promou la construcció del luxe”. Concòrdia també alerta que, en cas d’un canvi de cicle econòmic cap a la recessió, Andorra “seria avui més vulnerable que mai” i tindria dificultats per afrontar els compromisos sense recórrer a un endeutament sever. L’Executiu manté actualment un deute aproximat d’uns 1.200 milions d’euros.
La formació critica l’increment del deute previst per al 2026 —gairebé 40 milions més— i la creació de nous organismes independents que, segons denuncien, “encavalquen funcions del Govern”. El conseller general Pol Bartolomé ha demanat al Govern el detall de la despesa mitjana, anual i mensual, en remuneracions bàsiques, alts càrrecs i personal fix per departament i grup, després que el pressupost inclogui més de 130 milions d’euros destinats a aquesta partida.