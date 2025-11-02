Economia
La CASS preveu un ritme de creixement dels assalariats del 2,5% de cara al 2026
La massa salarial declarada arribarà als 1.555.896.841 euros per l'increment dels treballadors
La CASS preveu un ritme de creixement dels assalariats de cara al 2026 del 2,5%, amb la qual cosa la mitjana seria de 49.737 mensuals. I en conseqüència amb l'increment d'aquests treballadors també es calcula que la massa salarial declarada creixi un 5,4% fins als 1.555.896.841 euros. Quant als comptes propis, les previsions apunten que l'augment sigui del 4,8%, inferior al que s'espera per al 2025 i amb el qual s'arribaria als 9.534. Així consta en el projecte de llei de pressupost per al 2026 en què també es recull que per a l’exercici 2026, s’estima un increment del 6,2% en assistència sanitària respecte a l’estimació de 2025, fins a assolir un import de 161.345.741 euros, cosa que suposa un augment rellevant i estableix un nou llindar estructural de despesa.
El creixement, tal com recull la CASS, respon a diversos factors, com ara l’increment i l’envelliment de la població, l’augment dels costos dels tractaments i dels fàrmacs, la incorporació de nous circuits assistencials, i l’ampliació progressiva de la cartera de serveis sanitaris finançats amb fons públics, entre els quals destaquen el transport no medicalitzat per a persones amb mobilitat reduïda, els serveis de reproducció assistida, i les prestacions ofertes per professionals de la psicologia.
També es calcula un increment global del 9,6% respecte a l’estimació 2025 dels conceptes de prestacions de salaris per incapacitat temporal fins a un import de 57.972.403 euros (excloses les cotitzacions a càrrec de la CASS associades a les bases de les prestacions) pel creixent nombre d’assalariats i de bases salarials, ajustades als IPC, dels dotze mesos de càlcul de les prestacions esmentades. També s’ha previst una transferència corrent inicial al pressupost de 2026 per un import de 546.761 euros, destinada a la implementació dels permisos de naixement igualitaris.
Les prestacions econòmiques derivades d’invalidesa, malaltia, accident laboral i reversió d’orfenesa representen, en el pressupost de l’any 2026, el 9,3% de la despesa total en prestacions de la branca general i s'eleven a 26.469.282 euros. Relacionat amb el resultat de la branca de jubilació, per a l’exercici 2026, està previst fer transferències de fons per un import de 18.015.127 euros al Fons de Reserva de Jubilació.
A més, es preveu que l’import global de les pensions de caràcter contributiu per a l’any 2026 se situï en un 13,9% per sobre de les previsions de l’any 2025, de conformitat amb les evolucions dels darrers exercicis amb dades obtingudes durant els sis primers mesos del 2025. Aquesta projecció incorpora, a més, l’increment del 2,6% que suposa l’aplicació de la disposició que regula la revaloració de les prestacions econòmiques abonades per la CASS, mitjançant l’aplicació progressiva de la variació de l’IPC, en funció d’uns intervals establerts segons l’import de la pensió amb relació al salari mínim interprofessional.
Més de 3.000 comptes propis a regularitzar
Un altre aspecte que cal destacar és que segons el pressupost, actualment la CASS disposa d’un volum potencial de 3.036 comptes propis amb discrepàncies en les bases declarades que resten pendents de revisió i/o instrucció d’expedient. Aquest contingent de casos s’ha de resoldre dins el període comprès entre 2023 i 2026, d’acord amb els terminis legals de prescripció. L’impacte econòmic previst d’aquest procés és l’aflorament d’un import aproximat d’un milió d’euros durant l’any 2026, xifra que suposa un increment addicional de l’1% respecte a la dinàmica ordinària de recaptació. En total es preveu una recaptació per comptes propis de 68.200.018, per sobre dels 61.328.105 de l'any passat.