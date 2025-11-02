Benestar animal
ARPA reivindica l’autoria de la proposta per al retrobament entre mascotes i pacients a l'hospital
L’associació recorda que la iniciativa va néixer fa dos anys dins la Junta
L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) ha reivindicat l’autoria de la proposta per crear un espai a l’hospital on les persones ingressades puguin retrobar-se amb les seves mascotes, una iniciativa que en les darreres setmanes ha obtingut visibilitat mediàtica. L’entitat ha explicat en un comunicat que la idea va sorgir fa aproximadament dos anys, durant una reunió de la Junta, amb la voluntat d’impulsar un projecte “amb un gran potencial terapèutic i emocional”.
L'associació celebra que la premsa hagi fet ressò de la proposta i consideren que es tracta “d'una de les feines més importants de l’associació” per promoure el benestar tant animal com humà. També valoren que altres entitats hagin mostrat interès en la iniciativa: “Només sis dies després, l'associació GosSOS va fer algún tipus de publicacio al respecte". ARPA remarca que "el que realment importa és que les idees avancin i que cada vegada hi hagi més gent implicada en causes de benestar animal.”
La proposta es va presentar en la darrera reunió entre les associacions animalistes i el Govern, en què van participar el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. L’associació recorda que està oberta a col·laboracions i que “qualsevol entitat o persona que vulgui sumar-se a algun dels nostres projectes pot posar-se en contacte amb nosaltres. Quan unim forces pel benestar dels animals —i de les persones que els estimen—, tots hi sortim guanyant.”