EDUCACIÓ
330 estudiants de portuguès el curs passat
Lleuger increment dels alumnes que van aprendre la llengua respecte al 2023-2024
L’ensenyament de la llengua i la cultura portuguesa als centres educatius d’Andorra es manté com una oferta consolidada i regulada a través del conveni de cooperació educativa amb la República Portuguesa. Durant el curs 2024-2025, hi havia un total de 330 alumnes inscrits en aquestes formacions, repartides entre l’ensenyament paral·lel i l’integrat.
192 alumnes estudien dins del sistema francès
Segons les dades recollides pel ministeri d’Educació, 192 alumnes van seguir l’ensenyament integrat dins del sistema francès, concretament al Lycée Comte de Foix, i 138 estudiants van participar en l’ensenyament paral·lel als tres sistemes educatius presents al país. Aquestes classes, impartides fora de l’horari lectiu obligatori, són gestionades amb el suport del Camões-Instituto de Cooperação e da Língua, que n’aporta el personal docent gràcies a l’acord bilateral entre governs.
Les xifres representen un increment de 41 alumnes respecte al curs anterior, quan es van registrar 289 estudiants (175 a l’ensenyament integrat i 114 al paral·lel). Aquest augment reflecteix l’interès creixent per la llengua portuguesa entre les famílies del país i confirma la solidesa d’un programa educatiu amb implantació consolidada.
138 estudiants participen en l’ensenyament paral·lel
El conveni entre Andorra i Portugal té com a objectiu preservar el patrimoni lingüístic i cultural de la comunitat lusòfona establerta al Principat, alhora que fomenta el plurilingüisme com a valor educatiu i social. Aquesta col·laboració permet adaptar cada any l’oferta de places a la demanda real i assegurar una qualitat pedagògica supervisada.
El curs 2023-2024 van estudiar portuguès 41 alumnes menys que el passat
Més enllà de les xifres, el programa contribueix a reconèixer institucionalment una comunitat amb una presència històrica al país. L’aposta per la diversitat lingüística esdevé així una expressió concreta del model andorrà de convivència.
Aquest esforç educatiu enforteix també els lligams diplomàtics entre Andorra i Portugal i afavoreix la integració de les noves generacions lusòfones.