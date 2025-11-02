PRESSUPOST PER AL 2026 DEL CONSELL REGULADOR ANDORRÀ DEL JOC
L’objectiu prioritari del proper exercici serà tancar un acord amb Loteries de Catalunya
El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) preveu per al 2026 un notable increment dels ingressos derivats del conveni amb la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE), que passaran de 750.000 euros previstos el 2025 a 1.100.000 euros, xifra que representa un augment del 46,7% respecte a l’exercici anterior.
Aquest increment es deu a una nova fórmula de càlcul consensuada entre ambdues parts i recollida en una addenda al conveni marc, negociada durant el 2025 i pendent de signatura. La modificació afecta la base sobre la qual s’aplica la taxa de variació anual de vendes, fet que permet al CRAJ projectar una millora substancial dels ingressos provinents de la comercialització de productes de la loteria espanyola al Principat.
Aquesta línia d’ingressos consolida el model establert fa sis anys, quan el CRAJ va iniciar la col·laboració amb SELAE, i que ha permès regular la distribució dels seus productes a través d’establiments autoritzats. L’èxit del conveni amb SELAE ha estat un precedent per obrir la porta a noves aliances estratègiques.
En aquest sentit, el CRAJ ha anunciat que per al 2026 es marca com a objectiu prioritari formalitzar un nou conveni amb Loteries de Catalunya, l’altre gran operador històric de la loteria a l’àmbit geogràfic proper. El projecte es troba en fase inicial, amb la implicació de la direcció del CRAJ, el servei jurídic i un assessor extern, que treballaran per regularitzar la venda dels productes catalans a Andorra.
El pressupost del CRAJ per al 2026 ascendeix a 1.323.380 euros, i es manté equilibrat gràcies, en bona part, a l’increment dels ingressos per prestació de serveis, dins els quals s’inclou la venda de loteria. Aquestes xifres reflecteixen el pes creixent d’aquesta activitat dins l’estructura financera del regulador, que manté alhora el compromís amb la lluita contra el joc il·legal i la prevenció de la ludopatia.
Amb la mirada posada en l’estabilitat i la diversificació dels ingressos, el CRAJ es prepara per consolidar la seva presència com a autoritat de referència en matèria de jocs d’atzar al país i obre la porta a col·laboracions transfrontereres que podrien ampliar encara més el seu impacte econòmic.