Cultura
'Tumulte' obre el 23è Festival de titelles amb un viatge pel dol, la pèrdua i la superació
El festival seguirà els dies 4 i 5 de novembre amb les obres 'La Tormenta' i 'Jo, Tarzan'
El 23è Festival de titelles d’Andorra, Ànima, ha estrenat la programació avui a la sala de festes del complex esportiu d’Encamp amb la representació de ‘Tumulte’, una obra de la companyia Blick Théâtre. L'espectacle compta amb la col·laboració de l’ambaixada de França a Andorra i pretén ser un viatge del dol a través d'uns pares que han perdut la seva filla. La peça fa servir el joc dels enganys i una expressió escènica sense paraules per recrear un univers on persones, titelles i màscares intervenen conjuntament en la construcció de situacions sorprenents, intenses i plenes d’emoció.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú, Joan Sans, ha destacat que aquests espectacles fan brillar la parròquia. Sans ha expressa la seva satisfacció per la gran resposta del públic en l'espectacle inaugural, destacant que les sessions escolars programades per aquesta setmana també són una garantia d'èxit. “Estem emocionats per la resposta en aquest espectacle inaugural,” va afirmar, mostrant-se optimista sobre la continuïtat de la bona acollida durant els pròxims dies. A més, va subratllar la importància de l'assistència del cap de setmana vinent, amb l'objectiu de repetir l'èxit de l'any anterior, quan es van aconseguir uns 1.800 espectadors al llarg de la setmana del festival.
El conseller també va destacar el paper fonamental de les col·laboracions internacionals en el projecte, com la implicació de les ambaixades espanyola i francesa, així com d'Andorra Turisme des de l'any passat. “Fa anys que tant l'ambaixada espanyola com l'ambaixada francesa i, des de l'any passat, Andorra Turisme, amb aquesta visió de projecte, de festival, que va més enllà de les nostres fronteres,” va explicar. Aquesta col·laboració és vista com una oportunitat per atraure turistes de proximitat i reforçar la projecció internacional del festival.
El festival seguirà els dies 4 i 5 de novembre amb les sessions escolars 'La Tormenta' de la companyia Zero en conducta, en col·laboració amb l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, i 'Jo, Tarzan' de Festuc Teatre. Les activitats continuaran també el 6, 7 i 8 de novembre amb el taller 'Connectat amb Moby Dick' i les representacions 'La petita Moby Dick' de l'artista Eudald Ferré i 'La gata que volia canviar la història' de Thomas Noone.