CULTURA
‘Tumulte’ dona el tret de sortida al Festival de titelles
El 23è Festival de titelles d’Andorra, Ànima, comença avui amb la representació de Tumulte, una obra de la companyia Blick Théâtre que tracta el dol a través d’uns pares que han perdut la seva filla. L’obra utilitza els falsos semblants i una actuació sense paraules per mostrar un món en el qual humans, titelles i màscares participen en la creació de situacions estranyes, intenses i commovedores. La representació es farà a les 20 hores a la sala de festes del complex esportiu d’Encamp. El festival continuarà els dies 4 i 5 de novembre amb les sessions escolars La Tormenta (de Zero en Conducta i en col·laboració amb l’ambaixada d’Espanya a Andorra) i Jo, Tarzan (de Festuc Teatre). Les obres seguiran el 6, 7 i 8 de novembre amb el taller Connectat amb Moby Dick i les representacions La petita Moby Dick (d’Eudald Ferré) i La gata que volia canviar la història (de Thomas Noone).