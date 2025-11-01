Activitats
Tres sortides gratuïtes al novembre per conèixer la flora al·lòctona
Les excursions tindran lloc a Escaldes, Andorra la vella i Sant Julià
"L'objectiu principal de les excursions que farem és veure flora al·lòctona o flora exòtica. És a dir, flora provinent d’altres regions del planeta, que ha arribat aquí perquè l’hem portat els humans". Aquest novembre es duran a terme tres sortides divulgatives gratuïtes, subvencionades pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, per conèixer la flora al·lòctona d’Andorra, guiades per l’enginyer forestal Albert Ruzafa. La primera té lloc avui a Escaldes-Engordany, la segona el demà a Andorra la Vella i la tercera el 9 de novembre a Sant Julià, totes elles de 9.30 a 13 hores.
Algunes espècies han arribat intencionadament, sobretot com a plantes ornamentals, com la budleia, que avui es troba força estesa en alguns rius d’Andorra, mentre que d’altres han estat introduïdes accidentalment a través del moviment de mercaderies i persones. Ruzafa explica que "normalment el que passa és que es queda en una curiositat, que potser en veus una aquí escapada d’un hort o d’un jardí, però en tens molt poquetes. I després hi ha alguns casos que aconsegueixen trobar uns espais que els van molt bé i, si en tenen la capacitat, llavors poden començar a estendre's amb força velocitat, ocupant espais que podrien ser ocupats per flora autòctona i llavors et poden modificar hàbitats".
L’activitat també busca conscienciar sobre la mobilitat d’espècies en l'àmbit global. "Per divulgar, dintre de les diferents temàtiques que poden ser interessants per parlar de la biodiversitat en general, la flora exòtica és un apartat més. En aquest cas, és una flora afegida, que pot tenir les seves conseqüències negatives, i llavors és un coneixement més, i em va semblar interessant divulgar-ho", ha comentat. Així mateix, assenyala que espècies que son autòctones a la nostra zona poden comportar-se com a exòtiques amb comportament invasor en altres llocs del planeta.
L’interès de Ruzafa per la flora exòtica i autòctona ve de fa anys. "Quan vaig estudiar a Lleida, com a treball de final de carrera del primer cicle d’enginyeria, vaig fer un estudi sobre la flora al·lòctona d’Andorra i, d’aquí, va sortir un catàleg de la flora exòtica present al país en aquell moment, el 2011. A partir d’aquí m’hi he anat fixant amb el pas dels anys i em va semblar que podia ser un apunt interessant per divulgar a la població", ha reconegut.
Els participants podran observar exemples curiosos d’espècies exòtiques locals durant les sortides. "Hi ha un punt on els ensenyaré una planta de kiwi. És curiós", ha expressat. L’activitat compta amb el suport d’una subvenció del Govern destinada a actuacions a favor de la biodiversitat i del paisatge del 2025 i per participar, cal inscriure’s enviant un correu electrònic amb nom i telèfon a info@boscuria.com. En cas que no s’assoleixi un mínim d’inscrits, l’activitat es posposarà una setmana, avisant els participants.