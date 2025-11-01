Mobilitat
Petit xoc entre dos cotxes a la CG1 a l'alçada de la Margineda
Un dels carrils s'ha tancat arran del succés
Un accident ha tingut lloc avui al vespre i ha provocat la ralentització del trànsit a la CG-1, a l’alçada de la Margineda en sentit sud. Dos cotxes han col·lidit i el Servei de Mobilitat ha informat que un dels carrils s’ha hagut de tancar arran de la incidència, fet que ha provocat retencions en aquest punt de la xarxa viària. L’avís s’ha donat poc després de les 18.10 h i el succés no ha implicat ferits.