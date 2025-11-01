Mobilitat

Petit xoc entre dos cotxes a la CG1 a l'alçada de la Margineda

Un dels carrils s'ha tancat arran del succés

CG1- Margineda

CG1- MarginedaMobilitat

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Un accident ha tingut lloc avui al vespre i ha provocat la ralentització del trànsit a la CG-1, a l’alçada de la Margineda en sentit sud. Dos cotxes han col·lidit i el Servei de Mobilitat ha informat que un dels carrils s’ha hagut de tancar arran de la incidència, fet que ha provocat retencions en aquest punt de la xarxa viària. L’avís s’ha donat poc després de les 18.10 h i el succés no ha implicat ferits.

tracking