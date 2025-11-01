TRÀMITS
Tots els tràmits d’empreses de vehicles seràn telemàtics
El Govern vol crear una administració més oberta i disponible
Tots els tràmits d’empresa vinculats a vehicles hauran de ser telemàtics de cara al 2026. El Govern continua avançant en el desplegament del pla de digitalització dels tràmits perquè estiguin disponibles de forma telemàtica a través de la seu electrònica i així poder fer més àgil i fàcil la tramitació per a tota la ciutadania, especialment per al sector empresarial que, tal com marca la normativa, té l’obligació de comunicar-se amb l’administració de forma digital. El Govern, que es va reunir ahir amb el sector, el hi va informar que a principis del 2026 tots els tràmits d’empresa vinculats a vehicles s’hauran de fer de forma obligatòria a través de la seu electrònica, tal com marca la normativa. Segons l’executiu, això és el pas natural per continuar desplegant una administració més oberta, digital i disponibles les 24 hores del dia. La trobada va permetre esclarir dubtes i brindar l’acompanyament necessari al sector, detallar com està dissenyada la plataforma per fer els tràmits en línia i constatar que totes aquelles gestions que fins ara es fan presencialment ja estan disponibles digitalment. Els tràmits vinculats a vehicles representen un gran volum del total de tramitacions vinculades a empresa que es realitzen actualment a l’edifici de Prat de Rull –que cal recordar que des del setembre és l’espai destinat a atendre la tramitació presencial de les empreses–.
