MOBILITAT
Retencions a la sortida d’Andorra en direcció a Espanya
La Carretera General 1 en direcció a Espanya va patir ahir retencions que no superaven el quilòmetre. Les cues van començar al voltant de les 16 h de la tarda i van acabar un cop travessada la duana de la Farga de Moles, segons va informar mobilitat. La frontera va obrir els dos carrils per agilitzar el trànsit en aquell punt de la xarxa viària. I en aquesta mateixa carretera, també hi va haver retencions a l’entrada de Sant Julià de Lòria en sentit nord des de les 16 h que van afectar el centre de la parròquia i que van finalitzar al voltant de tres quarts de cinc. Una operació sortida massiva que s’explica perquè aquestes dates són les festes de Tots Sants.