TECNOLOGIA
Protocol per impulsar la recerca científica del país
La gerenta d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Marta Domènech, i el director del Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Mateo Valero, van signar ahir un protocol general d’actuació per enfortir la cooperació científica i tecnològica entre les dues institucions. L’acte va comptar amb la presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, com a membre del Patronat d’AR+I. Domènech va subratllar que l’acord “donarà un salt qualitatiu molt important a Andorra” en matèria de recerca científica, desenvolupament tecnològic i captació de talent, mentre que Marsol va afirmar que l’entesa “estableix un pont de coneixement i oportunitats” i situa el país dins dels circuits internacionals d’investigació més avançats.
S’obren les portes a col·laboracions científiques