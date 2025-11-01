MEDI AMBIENT
Nacions Unides reconeix el model agrícola i ramader del Principat
Primer país del món distingit com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial
Andorra ha esdevingut el primer país del món a obtenir el reconeixement de Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) per la totalitat del seu territori. La distinció, atorgada per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), es va lliurar ahir en un acte celebrat a la seu de l’organisme, a Roma.
El ministre Casal va rebre ahir la distinció atorgada per la FAO
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va ser l’encarregat de recollir el distintiu de mans del subdirector general de la FAO, Godfrey Magwenzi. Casal va destacar que aquest reconeixement “pertany, sobretot, als nostres ramaders i agricultors”, i va posar en relleu la importància de l’activitat agropastoral per al manteniment del paisatge, la biodiversitat i el patrimoni cultural d’Andorra.
El model andorrà es basa en una explotació extensiva de muntanya, amb una gestió sostenible dels recursos naturals i una forta vinculació amb les pràctiques tradicionals. Segons dades del Govern, prop del 90% del territori nacional està format per espais naturals gestionats de manera equilibrada des de fa segles, incloent-hi boscos, pastures, llacs, flora i fauna.
El titular de Medi Ambient destaca la feina de ramaders i agricultors
El reconeixement SIPAM valora, entre altres aspectes, l’equilibri entre la sostenibilitat de les activitats agrícoles i ramaderes i la protecció del patrimoni paisatgístic i cultural. També s’ha subratllat el paper fonamental dels prats subalpins i la ramaderia extensiva com a eina per combatre el canvi climàtic, pel seu paper com a embornals de carboni i com a factor clau en la conservació de la biodiversitat.
En el marc de l’acte, es va fer també una mostra de productes locals dels territoris distingits pel programa SIPAM. Andorra hi va participar amb productes com mel i mostassa d’Autèntic, formatges d’El Batalla, embotits de Casa Jordi, cerveses artesanes de Boris Craft Beer, vins de Casus Belli, espelmes de cera d’abella elaborades per Tipur i cosmètica natural de Pocions de Lluna Nova.
Andorra s’uneix així als 86 sistemes agrícoles reconeguts en 26 països, dels quals només nou són a Europa. El sistema andorrà és el primer –i fins ara l’únic– que abasta la totalitat del territori nacional destinat a usos ramaders i agrícoles.
La candidatura andorrana va ser presentada a la FAO el maig del 2022 i aprovada després d’una visita d’experts del comitè científic del programa l’estiu del 2023.