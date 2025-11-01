Transport
Resolta la incidència amb els abonaments de residents a l'app Mou-te
FEDA ha informat que treballa per resoldre el problema al més aviat possible
La incidència que ha afectat l'app Mou-te al llarg del matí s'ha resolt i el procés de migració previst s'ha completat, , segons ha comunicat FEDA a través d’una publicació a la xarxa social X. L’aplicació torna a funcionar amb normalitat tant a iOS com a Android, i els codis QR es generen correctament. FEDA recomana als usuaris que, en cas de detectar algun problema, actualitzin l’aplicació per assegurar-ne el correcte funcionament.