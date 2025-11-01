Successos

Incendi al tub de xemeneia d’un restaurant d’Andorra la Vella

Els bombers, la policia i una ambulància s'han mobilitzat al lloc dels fets

Els bombers s’han desplaçat aquest migdia al restaurant Casa Fer, situat al Carrer de les Lloses d’Andorra la Vella, després que s'incendiés el tub de xemeneia. Els efectius de policia i serveis d’ambulància també s'han mobilitzat fins al lloc dels fets per garantir la seguretat i atendre qualsevol emergència. El foc no ha implicat ferits i ha estat ràpidament apagat, tot i que "el fum ha estat una mica escandalós", segons el cos de bombers. 

