Contrabandistes bloquegen un camí a la banda francesa del Pas

Un veí del Pas de la Casa ha fet públic un vídeo on es veu com un grup de contrabandistes, situat a la banda francesa del poble, bloqueja l’accés a un camí amb una gran pedra. L'estratègia ha estat registrada i difosa a les xarxes socials i impedeix que els vehicles de la policia puguin passar directament cap a la zona muntanyenca.

La col·locació de la pedra permet als contrabandistes guanyar temps per fugir cap a la muntanya en cas que arribi un cotxe policial. Si la persecució s’ha de fer a peu, els agents queden en desavantatge, perquè poden veure's des de molta distància.