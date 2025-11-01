Mobilitat

Comença l’obligatorietat dels pneumàtics d’hivern i cadenes

Els vehicles hauran d'anar equipats fins al 15 de maig per circular per la xarxa viària

Comença l'obligatorietat de l'equipament d'hivern

Els vehicles que circulin per la xarxa viària del Principat han d’estar equipats per a l’hivern des d'avui. La normativa vigent obliga a disposar de pneumàtics d’hivern o cadenes per garantir la seguretat a les carreteres durant els mesos freds. L’obligatorietat s’allargarà fins al 15 de maig, període en què les condicions meteorològiques poden comportar gel o neu a la calçada. La mesura busca reduir el risc d’accidents i millorar la fluïdesa del trànsit en episodis de neu o baixes temperatures.

