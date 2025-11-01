Mobilitat
Comença l’obligatorietat dels pneumàtics d’hivern i cadenes
Els vehicles hauran d'anar equipats fins al 15 de maig per circular per la xarxa viària
Els vehicles que circulin per la xarxa viària del Principat han d’estar equipats per a l’hivern des d'avui. La normativa vigent obliga a disposar de pneumàtics d’hivern o cadenes per garantir la seguretat a les carreteres durant els mesos freds. L’obligatorietat s’allargarà fins al 15 de maig, període en què les condicions meteorològiques poden comportar gel o neu a la calçada. La mesura busca reduir el risc d’accidents i millorar la fluïdesa del trànsit en episodis de neu o baixes temperatures.