FINANCES
Andbank Espanya guanya quatre premis de la revista Citywire
Andbank Espanya ha estat guardonada en l’edició 2025 dels Premis Citywire amb tres premis corporatius i un d’individual. La revista financera va reconeixer l’entitat amb els guardons a Millor Banca Privada de l’Any, Millor Xarxa d’Agents Financers i Millor Servei al Client. Iratxe Panadero Ruiz, agent del banc al País Basc, va rebre el premi a Millor Banquera de l’Any. Els reconeixements se sumen al premi a Millor Xarxa de Banquers i Agents concedit per la revista Funds People el passat mes de febrer. Andbank Espanya compta amb un volum de negoci pròxim als 40.000 milions d’euros, 26 centres de banca privada repartits per tot el país i una xarxa de 135 agents financers. L’entitat ofereix assessorament especialitzat en gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal, family office, serveis immobiliaris, compra i venda d’empreses, inversions alternatives i inversions sota criteris ESG.