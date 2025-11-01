REPORTATGE
Un amic d’Andorra a Gant
Marc Maresceau, mort dilluns a Flandes, ha acompanyat Andorra en les negociacions amb Brussel·les des del final dels anys 90.
Hi ha persones gens conegudes pel públic que han contribuït d’una manera extraordinària a transformar la vida quotidiana de països sencers. Molt probablement la majoria de vosaltres no havíeu sentit a parlar mai de Marc Maresceau, mort el passat 27 d’octubre a l’edat de 77 anys. Però aquest professor de la Universitat de Gant, a Flandes, considerat una eminència en dret i política exterior de la Unió Europea, ha estat una peça clau –si no la més important– en les relacions entre Andorra i Brussel·les des dels anys previs a la Constitució.
Maresceau va començar a assessorar l’executiu andorrà a finals dels anys 80, just quan s’estava negociant l’acord d’unió duanera amb la Comunitat Econòmica Europea. Des d’aleshores i fins fa ben poc han canviat cada pocs anys els caps de govern i els ministres, però l’amic flamenc ha continuat donant suport als polítics i tècnics andorrans encarregats de les relacions amb la UE. “Ha estat una figura imprescindible per resoldre aspectes tècnics molt complexos de la legislació europea. I sempre ha estat allà, fet que ha donat estabilitat a la línia negociadora seguida pel Govern”, explica l’economista i exalt càrrec de Govern Josep Maria Pla.
L’exministre Juli Minoves també lloa la contribució de Maresceau a les relacions Andorra-UE: “Ha estat un expert extraordinari, sempre disposat a trobar solucions”. Hi coincideix l’excap de Govern Jaume Bartumeu: “L’hem de recordar com la persona que dins dels equips assessors de Govern ha tingut [...] la sensibilitat de defensar el paper dels petits estats com el nostre.”
Pla, Minoves i Bartumeu van reclamar que es faci un acte públic d’homenatge al finat.