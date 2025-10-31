REPORTATGE
Una SIM amb rombes
Els rombes han tornat, però ara van dins el mòbil en format de targeta. El Govern crea filtres digitals obligatoris per protegir la infància.
Fa uns anys, una petita figura geomètrica a la cantonada del televisor servia d’advertència. Un rombe, o dos, era tot el que calia per entendre que el que venia a continuació no era per a tothom. Aquell codi, simple però universal, marcava un abans i un després en la protecció de la infància davant de continguts inapropiats. Avui, en un món governat per algoritmes i cerques en temps real, el Govern vol recuperar aquell esperit, però adaptat als nous temps.
Ho fa amb la creació d’una targeta SIM obligatòria per a tots els menors d’edat que accedeixin a un telèfon mòbil. L’objectiu és clar: limitar l’exposició a continguts sensibles com ara pornografia, violència o desinformació. Aquesta targeta actuarà com un filtre automàtic que impedirà l’accés a webs i cerques inadequades a les xarxes socials i cercadors.
Els mòbils infantils tindran barreres invisibles
La mesura forma part de la futura modificació de la Llei qualificada dels drets dels infants i adolescents, que es troba en fase d’elaboració i podria entrar al Consell General a final d’any. “És una manera de garantir que el primer mòbil que rep un menor també sigui una eina segura”, va apuntar el ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, que va detallar que l’obligació legal de declarar l’edat en el moment de contractar una línia serà clau per activar automàticament aquesta protecció.
Igual que els rombes provocaven converses familiars sobre què mirar i què no, el Govern també aposta per l’acompanyament. El centre de benestar i competències digitals oferirà suport als pares, formació als professionals i canals de denúncia per als joves. “Estarà a l’escolta de les necessitats i adaptarà els protocols segons les tendències internacionals”, va dir Rossell.
La diferència ara és que no hi ha una sola pantalla, ni un sol horari. L’exposició és constant i els riscos, invisibles. Però la voluntat de protegir els més joves es manté. La SIM infantil esdevé, en certa manera, el nou rombe del segle XXI: un símbol invisible però potent, que diu als més petits que algú vetlla per ells darrere de cada clic.