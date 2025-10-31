SALUT
El SAAS prova una app per donar suport a dones que han superat un càncer de mama
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha impulsat un estudi pioner per millorar la qualitat de vida de les dones supervivents de càncer de mama mitjançant l’ús de l’aplicació mòbil Xemio Care. La recerca, amb 31 participants, està dirigida per la unitat d’oncologia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i compta amb la col·laboració dels serveis de psicooncologia i dietètica i nutrició.
L’aplicació, creada per la Fundació iSYS amb el suport de l’Hospital Clínic, permet registrar símptomes, fomentar hàbits saludables i accedir a recursos de suport psicològic i nutricional. La seva versió andorrana afegeix com a novetat una avaluació de la salut sexual, un aspecte sovint oblidat però rellevant per al benestar de les pacients. L’estudi es du a terme com un assaig clínic aleatoritzat: una part de les participants utilitzarà l’app i l’altra formarà el grup control. L’objectiu és comprovar si l’eina contribueix a millorar l’autoeficiència, reduir l’ansietat i la depressió, impulsar una alimentació equilibrada, promoure l’activitat física i tractar la salut sexual de manera integral.
El projecte compta amb el suport econòmic de l’Associació de Dones d’Andorra, que hi ha destinat 7.500 euros procedents de la Cursa de la dona 2024.
Permet registrar símptomes i fomentar hàbits saludables