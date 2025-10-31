Mobilitat
Retencions de sortida direcció Espanya
Les cues no superen el quilòmetre
La Carretera General 1 en direcció a Espanya pateix retencions que no superen el quilòmetre. Les cues han començat al voltant de les 16 h de la tarda i finalitzen un cop travessada la duana de La Farga de Moles, segons informa mobilitat.
La frontera ha obert els dos carrils per agilitzar el trànsit en aquell punt de la xarxa viària.
Transiut dens a l'entrada de Sant Julià
I en aquesta mateixa carretera, també hi ha hagut retencions a l'entrda de Sant Julià de Lòria en sentit nord, des de les 16h que han afectat el centre de la parròquia i que han finalitzat al voltant de tres quarts de cinc.
Una operació sortida massiva que s'explica perquè aquestes dates són les festes de Tots Sants.