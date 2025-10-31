CONSELL GENERAL
Porta oberta a posar els pisos públics al mercat de venda
El Govern estudia la possibilitat de transformar alguns pisos del parc públic, inicialment destinats al lloguer a preu assequible, en habitatges de venda també assequibles. La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va explicar al Consell General que aquesta mesura s’aplicaria en cas que la demanda de lloguer públic sigui insuficient un cop els preus del mercat s’hagin estabilitzat més enllà del 2027, després de la descongelació del mercat. Com a exemple, va citar l’edifici d’Arinsal, que compta amb setanta pisos, alguns dels quals podrien no ser ocupats dins del programa de lloguer assequible i, per tant, passar a la venda.
“El programa d’accés a l’habitatge és ambiciós, valent i necessari”
Marsol va defensar el nou programa d’accés al primer habitatge com un projecte “ambiciós, valent i necessari”, i va assegurar que no tindrà un impacte significatiu en els preus de mercat, ja que només afectaria un 12%-14% de les hipoteques anuals i un 7% del total de transaccions immobiliàries. Ho va fer defensant-se de les preguntes de Concòrdia, que va apuntar que la mesura podria afectar la inflació. També va detallar exemples de les ajudes previstes, que es calcularien segons el preu del pis: 57.000 euros per un habitatge de 350.000 euros i 62.000 per un de 400.000 euros.
Durant el debat parlamentari, alguns consellers van posar en dubte que el programa pogués beneficiar famílies completes, atès que el límit de 600.000 euros podria restringir l’oferta a estudis de menor superfície. Marsol va assenyalar que el preu mitjà de venda actual és d’uns 400.000 euros per habitatges de 91 metres quadrats.