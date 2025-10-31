REPORTATGE
Panellet o carabassa
Opinions dividides: Halloween manté la popularitat entre els joves, però encara n’hi ha molts que defensen la tradició de Tots. Sants
Tots Sants o Halloween, panellets o llaminadures, aquestes són les preguntes que cada any a final d’octubre moltes persones es fan. La festivitat de Halloween ja fa anys que està establerta i són molts els nens i joves que abans de menjar unes castanyes o panellets prefereixen sortir al carrer disfressats de monstres i altres personatges de ficció per demanar llaminadures. Però, què prefereix la gent? Les respostes són molt variades i alguns, com ara l’Antoni i la Noèlia, prefereixen sense cap mena de dubte mantenir les tradicions i celebrar Tots Sants. “Nosaltres celebrem Tots Sants i la castanyada, que és el que s’ha fet tota la vida. Som una família tradicional”, “prefereixo Tots Sants, perquè és el que celebrem a casa, Halloween és una cosa secundària”, van afirmar, respectivament. Altres són més alternatius i aposten pel terror. “Prefereixo Halloween perquè sempre m’ha agradat molt la temàtica i el gènere de terror, tot i que valoro Tots Sants perquè és bonic pel seu toc tradicional”, va dir en Renato. Però no tots els que prefereixen Halloween ho fan pel terror, altres ho consideren una millor alternativa perquè és més divertit i alegre per als més petits, tal com diu la Sònia: “A casa som molt de Halloween perquè el meu fill és petit i li encanta tot el que comporta la festivitat.” Són conceptes molt diferents, un és de dir hola als que estimem i ens han deixat i l’altre és de divertir-se i passar-s’ho bé. “Halloween és més festiu i alegre per als nens i tant ells com nosaltres ens ho passem millor”, diu l’Alba. Altres, però, no són ni d’un equip ni de l’altre i opten per celebrar totes dues festes, com és el cas de la Lourdes: “Jo soc tradicional i celebro Tots Sants, però els meus fills celebren Halloween, així que decoro una mica la casa amb una carabassa i una aranya.” L’Anna també celebra les dues festivitats: “Amb els amics celebrem Halloween principalment pels nens, ja que els agrada disfressar-se i sortir al carrer, però quan estem amb la família celebrem Tots Sants.”
Les dues festivitats comparteixen espai a moltes llars
Les declaracions són molt diverses i encara que la festivitat estadounidenca és més present, també són molts els que encara prefereixen els panellets i les castanyes per sobre de les disfresses. Halloween, així, es manté com la festa més popular entre els joves, mentre que, per altra banda, els més grans i joves amants de la tradició catalana prefereixen defensar Tots Sants.