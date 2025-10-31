Transfromació digital

Els tràmits d’empresa vinculats a vehicles hauran de ser telemàtics el 2026

Govern informa que ja es poden fer en línia

Els tràmits de vehicles ja es poden fer en línia.

Els tràmits de vehicles ja es poden fer en línia.

Redacció
Andorra la Vella

El Govern continua avançant en el pla de digitalització de tràmits administratius i ha informat aquest divendres, en una reunió telemàtica amb el sector automobilístic, que totes les gestions relacionades amb vehicles ja es poden fer a través de la Seu Electrònica. La trobada, celebrada amb el suport de la Cambra de Comerç, ha servit per explicar el funcionament de la plataforma i aclarir dubtes. La normativa estableix que, a principis del 2026, serà obligatori fer tots els tràmits d’empresa vinculats a vehicles de manera telemàtica.

Aquests tràmits representen una part important del volum de gestions que actualment es fan a l’edifici de Prat de Rull, seu de l’atenció presencial a les empreses, que també ofereix acompanyament en el procés de digitalització.

