Transfromació digital
Els tràmits d’empresa vinculats a vehicles hauran de ser telemàtics el 2026
Govern informa que ja es poden fer en línia
El Govern continua avançant en el pla de digitalització de tràmits administratius i ha informat aquest divendres, en una reunió telemàtica amb el sector automobilístic, que totes les gestions relacionades amb vehicles ja es poden fer a través de la Seu Electrònica. La trobada, celebrada amb el suport de la Cambra de Comerç, ha servit per explicar el funcionament de la plataforma i aclarir dubtes. La normativa estableix que, a principis del 2026, serà obligatori fer tots els tràmits d’empresa vinculats a vehicles de manera telemàtica.
Aquests tràmits representen una part important del volum de gestions que actualment es fan a l’edifici de Prat de Rull, seu de l’atenció presencial a les empreses, que també ofereix acompanyament en el procés de digitalització.