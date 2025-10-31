UNIÓ EUROPEA
Una delegació del Pacte d’Estat viatjarà a Brussel·les
Una delegació dels partits amb representació parlamentària que formen part del Pacte d’Estat per l’acord d’associació viatjarà el pròxim 10 de novembre a Brussel·les. Els representants es reuniran amb Zeljana Zovko, membre titular de la comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, per conèixer de primera mà l’estat d’avançament de les negociacions entre Andorra i la Unió Europea. Un altre tema a tractar serà l’adaptació d’Andorra al nou reglament europeu Entry/Exit System, que requerirà modificar el reglament d’immigració per exigir als treballadors extracomunitaris un visat vàlid a l’espai Schengen. El Pacte d’Estat va fer balanç de la participació en la Fira d’Andorra la Vella, on l’estand dedicat a l’acord d’associació va repartir unes 1.500 guies informatives.