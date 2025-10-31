VISTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR
La defensa rebutja la voluntat de matar
Demana l’exempció de la pena a la dona que va atacar la parella amb una fulla d’afaitar
La defensa de la dona acusada d’haver agredit la parella amb una fulla d’afaitar el 8 d’octubre del 2024 en un aparthotel d’Encamp va sol·licitar ahir al Superior l’exempció total de la pena i que, en tot cas, els fets es qualifiquin de delicte major de lesions i no d’homicidi en grau de temptativa, fixant una pena de presó que no superi els vuit mesos.
La lletrada va argumentar que l’acusada no tenia control sobre els seus actes a causa dels múltiples trastorns mentals que pateix i d’un episodi de descompensació psicològica el dia dels fets i, per tant, “no hi veu acreditada la voluntat de fer mal”.
La defensa lamenta que el tribunal doni més validesa a l'informe de Costa
El dia dels fets, la parella es va citar per acomiadar-se definitivament. Segons la Fiscalia, després d’autolesionar-se diverses vegades al bany, la dona hauria atacat l’home amb una fulla d’afaitar, causant-li un tall al coll de 15 centímetres que, segons els forenses, hauria pogut ser mortal. Per aquest motiu, el Ministeri Fiscal va mantenir l’acusació d’homicidi en grau de temptativa, així com els cinc anys de presó que el tribunal va dictar el setembre passat. Segons la defensa, el tribunal no va tenir en compte “el context previ”, argumentant que l’home, conscient dels trastorns de la dona, va permetre que ella begués alcohol en tot moment. Per altra banda, la lletrada va voler expressar la seva incomprensió sobre per què el tribunal no va voler valorar l’informe del doctor Mur en considerar que hi havia una relació entre pacient i professional. Segons la defensa, aquest informe diferencia la capacitat cognitiva de la volitiva, que, segons l’informe de Mur, la dona tenia alterada. En canvi, va lamentar que sí que es tingués en compte l’informe de la forense Emma Costa, que, segons la defensa, no tenia accés a l’historial clínic de l’acusada.
Per la seva banda, la Fiscalia va demanar que el recurs de la defensa no es tingués en compte al·legant que la capacitat cognitiva de l’acusada no estava pertorbada, que ella mateixa va ser qui va decidir consumir alcohol de manera conscient sabent que no era recomanable i argumentant que l’acusada va expressar en diverses ocasions les seves intencions de fer mal, i que això queda recollit en diversos enregistraments de càmeres de seguretat i de diversos testimonis presents a l’hotel. També va defensar l’informe de Costa, assegurant que és una professional objectiva i imparcial davant l’informe de Mur, que va arribar un mes i mig després que fes les visites a l’acusada.
En canvi, la defensa va sostenir que no hi va haver intenció homicida i que l’agressió va ser un acte impulsat per un brot psicòtic en un context de descontrol emocional. L’advocada de la dona va insistir que, si la seva clienta hagués tingut la voluntat de matar la víctima, hauria utilitzat algun dels ganivets que hi havia a l’apartament i no una fulla d’afaitar.
UN CONDEMNAT PER TRÀFIC D'ÈXTASI I COCAÏNA RECLAMA UNA REBAIXA DE 2 ANYS I 3 MESOS
La defensa va sol·licitar una rebaixa de dos anys i tres mesos de presó en argumentar, en el recurs d’apel·lació, que el condemnat va proporcionar informació clau que va permetre desmantellar una xarxa dedicada al tràfic de substàncies estupefaents i a l’explotació sexual, en una operació conjunta entre les autoritats andorranes i el ministeri de l’Interior espanyol.
La lletrada va manifestar que les declaracions del recurrent van ser “essencials per a la detenció de diverses persones” i per a la “neutralització d’un negoci de prostitució i proxenetisme al Principat”. Per aquests motius, va demanar que la condemna s’ajusti a set anys i tres mesos de presó, acceptant l’expulsió del Principat.
La lletrada va subratllar que la col·laboració de l’acusat amb la policia el va posar en risc personal, ja que va rebre amenaces dins del centre penitenciari de la Comella i va ser aïllat durant els primers mesos de presó. Malgrat això, va assegurar, va continuar oferint informació rellevant i no va canviar mai la seva declaració inicial.