Tecnologia
L'AR+I i el Barcelona Supercomputing Center impulsen la recerca científica al país
Domènech ha subratllat que l’acord “donarà un salt qualitatiu molt important a Andorra”
La gerenta d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Marta Domènech, i el director del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Mateo Valero, han signat un protocol general d’actuació per enfortir la cooperació científica i tecnològica entre les dues institucions. L’acte ha comptat amb la presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, com a membre del Patronat d’AR+I.
Domènech ha subratllat que l’acord “donarà un salt qualitatiu molt important a Andorra” en matèria de recerca científica, desenvolupament tecnològic i captació de talent, mentre que Marsol ha remarcat que l’entesa “estableix un pont de coneixement i oportunitats” i situa el país dins dels circuits internacionals d’investigació més avançats.
Per la seva banda, Valero ha destacat el valor d’aquesta col·laboració per la proximitat geogràfica i llaços històrics entre Andorra i Barcelona, i ha avançat que l’acord permetrà impulsar projectes en intel·ligència artificial, llenguatge, bessons digitals i sostenibilitat.
L’acord obre la porta a col·laboracions científiques en àrees com les ciències de la Terra, la virtualització d’entorns urbans, la modelització de contextos socials o l’anàlisi de la sostenibilitat dels espais de muntanya.
Segons la investigadora d'AR+I Laura Trapero, Andorra és "una zona d'estudi molt interessant" per la seva complexitat orogràfica i disponibilitat de dades, fet que pot convertir el país en un laboratori natural per avançar en predicció ambiental i planificació urbana.
