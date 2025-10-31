Successos
Fort accident de trànsit a la zona de la Trava de Canillo
El conductor ha perdut el control del vehicle i ha xocat contra la barrera de seguretat
Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest vespre a la zona de la Trava de Canillo, al voltant de les 19.10 hores. El turisme amb matrícula espanyola circulava en direcció descendent cap al centre de la parròquia i ha perdut el control, fet que ha provocat un xoc lateral contra la barrera de seguretat. L’impacte ha provocat danys materials al vehicle, però no s’han registrat ferits. Els efectius de la policia i del cos de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i l’incident ha generat retencions puntuals al trànsit mentre es retirava el vehicle i es restablia la circulació.