Distincions
La FAO reconeix Andorra pel model agro-pastoral sostenible
El Principat esdevé el primer país en assolir en la globalitat la distinció
Andorra ha estat reconeguda com el primer país del món que aconsegueix la designació de Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) de la FAO per la totalitat del seu territori. El guardó internacional ha estat atorgat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura i certifica la singularitat del model agro-pastoral andorrà i la seva gestió sostenible.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha rebut el distintiu avui a Roma de mans del subdirector general de la FAO, Godfrey Magwenzi, i ha subratllat que “la distinció pertany, sobretot, als nostres ramaders i agricultors, i a totes les famílies que mantenen viu el paisatge i el patrimoni natural, agrícola i cultural”.
El guardó SIPAM reconeix l’equilibri del model andorrà entre la preservació del medi natural, la sostenibilitat de les activitats agrícoles i ramaderes i la protecció del patrimoni paisatgístic i cultural. Aproximadament el 90% del territori andorrà és espai natural, incloent boscos, pastures, llacs i la biodiversitat. Casal també va destacar el paper dels prats subalpins com a "tresor ecològic", que contribueixen a l’embornal de carboni i al manteniment de la biodiversitat, i va recordar l’objectiu del Govern de preservar el 30% del país abans del 2030 mitjançant la creació d’un nou parc natural nacional.
L’acte a la seu de la FAO ha servit per exposar productes locals d’Andorra, com mel i mostassa, embotits, formatges, cerveses artesanes i vins del celler, així com altres productes artesanals i cosmètics naturals. Amb aquesta designació, Andorra s’uneix a 86 sistemes agrícoles reconeguts en 26 països del món, sent l’únic a Europa que inclou la totalitat de la seva superfície nacional destinada a usos ramaders. El programa SIPAM de la FAO, creat el 2002, identifica i protegeix sistemes agrícoles singulars i els paisatges, la biodiversitat i el patrimoni cultural associats.
La candidatura andorrana va ser aprovada pel Govern el maig de 2022 i validada per experts de la FAO el juliol de 2023, després d’una visita que va constatar la perdurabilitat i adaptació del model agro-pastoral a les necessitats econòmiques i socials del país. Segons Casal, el reconeixement “ens encoratja a continuar treballant pel relleu generacional, el suport a les explotacions familiars i la promoció d’una agricultura i ramaderia que siguin part de la solució als reptes del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat per a les generacions futures”.