Bancs
Andbank Espanya rep els premis Citywire a millor banca privada, xarxa d’agents i servei al client
L’entitat és la primera que rep tres premis corporatius en una mateixa edició
Andbank Espanya ha estat guardonada en l’edició 2025 dels Premis Citywire amb tres premis corporatius i un d’individual. La revista financera ha reconegut l’entitat amb els guardons a Millor Banca Privada de l’Any, Millor Xarxa d’Agents Financers i Millor Servei al Client. Iratxe Forner Ruiz, agent del banc al País Basc, ha rebut el premi a Millor Banquera de l’Any.
L'entitat és la primera que rep tres premis corporatius en una mateixa edició dels Premis Citywire. Els reconeixements se sumen al premi a Millor Xarxa de Banquers i Agents concedit per la revista Funds People el passat mes de febrer. Andbank Espanya compta amb un volum de negoci pròxim als 40.000 milions d’euros, 26 centres de banca privada repartits per tot el país i una xarxa de 135 agents financers.
L’entitat ofereix assessorament especialitzat en gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal, family office, serveis immobiliaris, compra i venda d’empreses, inversions alternatives i inversions sota criteris ESG.
L’any 2018 va llançar el neobanc MyInvestor; el 2019 va completar la integració del Grup Merchbanc; el 2020 va adquirir el negoci d’Esfera Gestió i Bank Degroof Petercam Spain; i el 2022 va incorporar el roboadvisor Finanbest a MyInvestor. Les últimes operacions de l’entitat s’han produït el 2024, amb la integració de la firma Gesconsult, i el 2025, amb l’entrada de MyInvestor al capital de Findango, una fintech especialitzada en finançament empresarial alternatiu.
L’entitat col·labora amb organitzacions com CRIS contra el càncer, la Fundació Contigo, Fero (Fundació de Recerca Oncològica) i Sant Joan de Déu, amb l’objectiu de recaptar fons i impulsar la recerca en la lluita contra el càncer.
Andbank Wealth Management, gestora d’IIC’s d’Andbank a Espanya, està adherida als Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès).