El youtuber Agustín51 es queixa que li exigeixin parlar català

El resident espanyol afirma que d'haver-ho sabut "no hauria vingut" a Andorra 

Agus 51, amb altres companys youtubers que també viuen al Principat

Agus 51, amb altres companys youtubers que també viuen al Principat

Andorra la Vella

El creador de contingut espanyol, Agustín51 (@Agustin5111a Instagram), conegut per fer directes jugant a videojocs com el Call of Duty o el Fortnite, ha criticat que a Andorra es demani acreditar coneixements de català per renovar la residència i assenyala en un vídeo de fa dos anys que si ho hagués sabut, "no hauria vingut". 

Al·lega que porta cinc anys vivint al Principat i que no entén que "d'un dia per l'altre aparegui una part del Govern i digui que 'a partir d'ara la gent que s'hagi mudat a Andorra ha d'aprendre el català, que tothom ha de tenir un títol de català", segons publica la premsa espanyola.

Agustín51 explica que es va mudar a Andorra el 2020, amb l'objectiu de "poder ser lliure i feliç", sobretot, pel que fa al tema de la tributació, ja que a Espanya la càrrega fiscal és molt més alta. El youtuber, natural de Sevilla, crítica aquesta exigència del Govern amb l'idioma oficial d'Andorra i afirma que "no vol faltar el respecte a ningú, ni als andorrans ni a ningú". 

