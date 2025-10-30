Creadors de continguts
El youtuber Agustín51 es queixa que li exigeixin parlar català
El resident espanyol afirma que d'haver-ho sabut "no hauria vingut" a Andorra
El creador de contingut espanyol, Agustín51 (@Agustin5111a Instagram), conegut per fer directes jugant a videojocs com el Call of Duty o el Fortnite, ha criticat que a Andorra es demani acreditar coneixements de català per renovar la residència i assenyala en un vídeo de fa dos anys que si ho hagués sabut, "no hauria vingut".
Al·lega que porta cinc anys vivint al Principat i que no entén que "d'un dia per l'altre aparegui una part del Govern i digui que 'a partir d'ara la gent que s'hagi mudat a Andorra ha d'aprendre el català, que tothom ha de tenir un títol de català", segons publica la premsa espanyola.
Agustín51 explica que es va mudar a Andorra el 2020, amb l'objectiu de "poder ser lliure i feliç", sobretot, pel que fa al tema de la tributació, ja que a Espanya la càrrega fiscal és molt més alta. El youtuber, natural de Sevilla, crítica aquesta exigència del Govern amb l'idioma oficial d'Andorra i afirma que "no vol faltar el respecte a ningú, ni als andorrans ni a ningú".