Educació
La Universitat d'Andorra treballa per establir aliances amb institucions del Quebec i Ottawa
L'ambaixador del Canadà ha visitat el centre educatiu andorrà
La Universitat d’Andorra (UdA) ha rebut aquest dijous la visita de l’ambaixador del Canadà, Jeffrey Marder, en el marc de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre els dos països.
Durant la trobada amb el rector Juli Minoves, els equips directius i la coordinadora de Programes Internacionals, s’ha acordat impulsar nous contactes amb universitats del Quebec i amb la Universitat d’Ottawa, per ampliar les oportunitats de mobilitat internacional per a l’estudiantat andorrà. Actualment, l’UdA ja manté convenis amb el Centennial College (Ontario) i el College of the Rockies (Colúmbia Britànica).
L'ambaixador ha ofert una conferència centrada en les relacions bilaterals i les oportunitats d’estada o treball al Canadà, mitjançant programes com el Work & Holiday. L’acte, que ha comptat amb una assistència nombrosa d’estudiants i professorat, ha inclòs un torn de preguntes i ha estat conclòs per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.