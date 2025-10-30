TRIBUNALS
El TC ratifica la presó provisional per a un turista acusat de violació al Pas
El reclús és a la Comella des del passat març per una presumpta agressió sexual
El Tribunal Constitucional va avalar el règim de presó provisional d’un turista espanyol que va ingressar a la Comella al març per una presumpta agressió sexual en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa. L’inculpat va interposar un recurs d’empara després que els tribunals ordinaris li deneguessin la petició de llibertat que va interposar a l’abril. Al·legava presumptes vulneracions del dret a la llibertat i a la jurisdicció, en els vessants d’obtenir una decisió fonamentada en dret. Entre d’altres motius, la representació lletrada de l’acusat apuntava que no es van tenir en compte proves “exculpatòries”, com ara les contradiccions de la denunciant i els testimonis, que tampoc es van valorar les visuals i testificals, que contradeien el relat de l’altra part, i que no es va analitzar la proposta alternativa de comparèixer davant dels tribunals, rebutjant l’argument del risc de fugida. Va dir que “fins i tot en el supòsit que no comparegués davant la justícia andorrana, no es podria considerar que s’estigués evadint de l’acció de la justícia, ja que l’Estat espanyol, conforme a l’article 23 de la Llei orgànica del Poder Judicial, pot exercir la jurisdicció penal sobre delictes comesos a l’estranger pels seus nacionals”.
El TC no considera que els tribunals ordinaris refusessin la llibertat provisional amb arguments arbitraris o il·lògics, com ara “el risc que la part recurrent se sostragui a l’acció de la justícia a la vista de la gravetat dels fets i de la duresa de les penes que se li podrien imputar”, tenint en compte que “és espanyol”, “la proximitat amb la frontera d’aquest país afavoreix una fugida fàcil” i “de la impossibilitat d’obtenir, eventualment, la seva extradició per part del seu país d’origen”. Argumenten que la “durada de la presó provisional en el moment en què es va adoptar la decisió no vulnera el dret constitucional a la llibertat, i que la continuació de la presó provisional tampoc vulnera els seus drets constitucionals.