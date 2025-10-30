ESPANYA
Pedro Sánchez tampoc vindrà a passar el cap d'any
Les visites dels líders dels països veïns acumulen incidències. Pedro Sánchez tenia previst passar el cap d’any a Andorra, però ho ha suspès. De la mateixa manera que va suspendre l’assistència a la Copa der Món de BTT que es va celebrar al juliol a Pal. Els motius són els mateixos. La situació del clima polític al seu país està cada vegada més enrarida i s’ha agreujat després que la majoria que el va investir s’hagi trencat, fet que deixa el seu govern en una posició de màxima fragilitat.
L’arribada del president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, el 16 i 17 d’octubre era una de les més esperades pel temps que feia que no visitava Andorra. Però també se’n va anar en orris quan ja estava tot llest per la greu situació política que travessa França, amb l’enèsim govern que penja d’un fil.