Cultura
L'escola Líquid Dansa s'endú dos premis a una competició europea
Els guardanotas han estat els grups "Little Mooners" "Modern Jazz"
Diversos grups i alumnes de l’Escola Líquid Dansa han participat del 24 al 27 d’octubre a la final europea dels concursos de la Confédération Nationale de Danse (CND), celebrada a Dijon, França, on han obtingut uns resultats destacats.
La competició, que reuneix ballarins de tot Europa, reconeix l’excel·lència artística en diverses disciplines de la dansa. Enguany, Líquid Dansa ha participat en Modern Jazz, Danses Urbanes, Contemporani i Fusió, després d’haver superat les classificatòries regionals de Mollerussa i els concursos nacionals de Burgos.
El grup de Danses Urbanes "Little Mooners" ha aconseguit la tercera posició europea en la seva categoria, mentre que el grup de "Modern Jazz" ha obtingut també un tercer premi amb la coreografia “Hiatus”.
Des de la direcció de l’escola s’ha expressat “l’orgull per portar el nom d’Andorra a una competició d’aquest nivell”, destacant la passió, l’esforç i el compromís dels alumnes, professors i famílies. Els coreògrafs Dan Sampaio i Marta Blanchart han rebut un agraïment especial per la seva direcció artística i formació dels joves talents.
L’equip escènic, responsable de les competicions, ja prepara la temporada 2025-2026, amb noves propostes i un treball tècnic intens per continuar fent créixer el nivell de la dansa andorrana.