ECONOMIA
Jubilats de la Funció Pública reclamen igualtat en l’increment salarial
Els jubilats de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) van publicar ahir una carta adreçada al cap de Govern, en què expressen el seu “profund malestar” per l’acord recent entre l’executiu i part dels sindicats de la Funció Pública, del qual els jubilats han quedat exclosos. La carta, signada per Joan Torra, president de l’Associació de Bombers d’Andorra i tresorer de l’USdA, denuncia que l’acord no preveu cap augment retributiu per als treballadors ja retirats, fet que no considera gens just. “No demanem privilegis, sinó equitat. No reclamem un favor, sinó el reconeixement del dret a mantenir el poder adquisitiu i la dignitat que correspon a tots els servidors públics, actius o jubilats”, afirmava Torra a la carta presentada. Recorda que molts jubilats “van dedicar dècades de servei al progrés d’Andorra i al bon funcionament de les institucions”, i lamenta que ara se’ls deixi fora de les millores econòmiques.