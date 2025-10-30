ECONOMIA
Esgotat el pressupost per a la digitalització empresarial
El Govern va anunciar ahir el tancament de les convocatòries dels dos programes de subvencions i del programa d’avals del pla de digitalització empresarial, un cop exhaurit el pressupost disponible. Segons l’edicte oficial, l’ampliació pressupostària de 200.000 euros, aprovada el 16 de juliol, va quedar totalment esgotada amb les sol·licituds presentades fins al 23 d’octubre del 2025.
Els programes oferien ajudes econòmiques i línies d’aval amb l’objectiu d’impulsar la transformació digital de les empreses i la concessió es va fer per ordre d’arribada fins a esgotar els fons. Les petites i mitjanes empreses van ser les principals beneficiàries, accelerant notablement els processos de digitalització. Amb aquesta decisió, el Govern deixarà de rebre noves sol·licituds, tot i que les peticions entrades abans de la publicació de l’edicte es continuaran tramitant segons les bases establertes.