L’energia produïda a Andorra creix un 2,3% al setembre
La importació d’energia mostra una alça del 1,2% respecte l'agost
El consum d’energia a Andorra durant el mes de setembre del 2025 va ser de 37.754 MWh, un 0,6% més que el mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. L'energia produïda ha augmentat un 2,3% respecte el setembre del 2024. Quant a la importació d’energia, les dades del setembre, amb 33.048 MWh, mostren un augment del 0,6% respecte al mateix mes del 2024.
En termes acumulats, el consum elèctric de gener a setembre arriba als 421.047 MWh, un 1,5% superior al del 2024, mentre que el consum dels darrers dotze mesos s’eleva a 575.943 MWh, amb un augment del 2%. La producció elèctrica nacional destaca amb un creixement del 154,4%, fins als 10.597 MWh, mentre que la importació d’energia cau un 18,6%, situant-se en 27.163 MWh.
Pel que fa al consum total d’energia en tones equivalents de petroli (TEP), la xifra del mes de setembre és de 14.012 TEP, un 0,1% menys que l’any passat, tot i que el balanç anual mostra un increment global del 0,6%. Els sectors amb més creixement són la gasolina, amb un 11,5%, l’electricitat un 0,6% i el fuel domèstic un 5%, mentre que el gasoil per locomoció cau un 3,8%.
El consum dels clients de FEDA al setembre va ser de 24.134 MWh, amb una lleugera davallada del 0,7%, tot i que el global dels nou primers mesos de l’any registra un augment del 0,9%.
